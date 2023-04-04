  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Тамара Дуйсенова переназначена министром труда Сегодня, 12:07
160
Сегодня, 12:07
160

Тамара Дуйсенова переназначена министром труда

Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области. С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:07
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх