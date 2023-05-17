Тамаду из Сомали задержали по пути из Актобе в Уральск

25-летнего студента из Сомали, работающего тамадой, задержали полицейские по пути из Актобе в Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У иностранца оказалась просрочена виза.

"Мужчина является студентом одного из вузов Алматы. По словам задержанного, в РК он находится с 2019 года, обучается на программиста, за это время неплохо выучил язык и стал подрабатывать на мероприятиях. Сомалиец просрочил визу, на основании чего составлен протокол по факту нарушения миграционного законодательства РК. Материал передан с суд. Вероятнее всего он будет депортирован", - сообщили в полиции.