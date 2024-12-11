Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании мажилиса назвал результаты проверки Высшей аудиторской палаты об эффективности господдержки сельского хозяйства "отчётом о состоянии коррупции в отрасли", передаёт BaigeNews.kz. По его словам, статистика по сельскохозяйственным животным была скорректирована.

"Я бы назвал отчёт ВАП не аудиторским документом, а отчётом о состоянии коррупции в сельском хозяйстве. Коллеги, это шокирует. Общество и народ должны знать об этом. Так, например, искусственно на протяжении двух лет корректировали статистику сельскохозяйственных животных, то есть завышали их количество, чтобы потом получать субсидии", – сказал депутат.

По его словам, субсидии выдавали бездействующим фирмам, банкротам, лжепредприятиям и даже умершим людям. По 148 заявкам на сумму 254 млн тенге субъекты предпринимательства были ликвидированы.

"Считаю, вопрос выдачи субсидий должен быть на особом контроле правоохранительных органов. Там целая мафия", – сказал Базарбек.

Он также сообщил о том, что в Алматинской и Туркестанской областях объём субсидий превышал количество скота.

"Маразм хищения субсидий достиг того, что установлен факт субсидирования КРС, возраст которого указан 1 299 месяцев. Это 108 лет с даты рождения коровы – 6 марта 1914 года. Другими словами, акиматы просубсидировали корову, которая родилась за два года до восстания Амангельды Иманова, на заре Первой мировой войны и за три года до Октябрьской революции", – сказал депутат.

Ранее в мажилисе предложили повысить уровень господдержки сельского хозяйства.