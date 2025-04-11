Интернет буквально растаял от доброты после появления ролика, где маленький мальчик, живущий сейчас в России, с неподдельной радостью обнимает флаг Казахстана. Видео, опубликованное его мамой Анастасией Браун, быстро завирусилось и набрало уже более 150 тысяч просмотров, передаёт BaigeNews.kz

На кадрах - чистая детская эмоция: мальчик, увидев флаг родной страны, сияет от счастья и прижимает его к себе со словами: "Казахстан - это моя жизнь!"

Оказалось, семья живёт в России всего полгода, и флаг мальчик случайно заметил на рабочем месте мамы. Радость была настолько искренней, что мама не удержалась и сняла это на видео.

В следующем ролике она рассказывает сыну, что его видео стало популярным, и спрашивает:

- За что ты любишь Казахстан?

- Потому что там много казахов. Я там родился. Там счастливы все люди. Там вся моя семья.

- Что пожелаешь?

- Счастья и хорошей жизни!

В комментариях - море добрых слов, поддержки и пожеланий счастья:

"И тебе хорошей жизни, золотой мальчик!"

"Ути, алтыным, золотой! Казахстан — твоя земля, Родина и семья. Будь тоже счастлив, где бы ни жил!"

"Спасибо тебе большое за добрые слова, маленький Большой Человек!"

"Просто добрые слова с уст ангелочка. Расти счастливым и радостным, золотой!"

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