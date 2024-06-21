Там гнездилища саранчи - в Минсельхоз опасаются нашествия насекомых с Оренбургской области
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На чистые засеянные поля Костанайской области есть угроза захода саранчи с приграничных районов Оренбургской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
Протяженность казахстанско-российской границы в Костанайской области составляет более 100 км.
"Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии саранчи в 2012-2014 годах, саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада", - пояснил председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.
Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.
"Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки", - отметил Дархан Абдикаримов.
Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории.
В настоящее время вдоль границы работают 6 самолётов, 2 дельтаплана, 20 единиц наземной техники.
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