В правительстве Казахстана заверили, что "слив" расшифровки черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау, не имеет ничего общего с настоящими расшифровками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, в расшифровке бортовых самописцев участвовали казахстанские, российские, азербайджанские и бразильские эксперты.

"Все имели равный доступ. Я послушал эту "Базу" (российский Телеграм-канал, который опубликовал предварительные итоги расшифровки черных ящиков - прим. редакции). Мне кажется, это больше переговоры, которыми владеет страна. В основном были переговоры с землей. Я не слышал там переговоров между членами экипажа. В черном ящике есть все переговоры, которые вел и капитан, и пилот, и члены экипажа. Там немножко больше. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что это не слитая из нашей расследовательской группы информация", - сказал Канат Бозумбаев.

На вопрос, будут ли применены какие-нибудь меры в отношении лица, слившего эту информацию, заместитель премьер-министра ответил отрицательно.

"А зачем искать источник слива? Если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков. Я же вам прямо сказал, то, что там где-то в интернете, кто-то что-то там опубликовал, это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. То, что опубликовано, там большое отличие. Поэтому ждите официальных опубликований источников", - заявил он.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.