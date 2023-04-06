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Сегодня, 05:27
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161Фото: pkzsk.info
Талые воды затопили республиканские трассы в СКО
В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два перелива через республиканские автодороги в районе имени Г.Мусрепова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
По информации ДЧС области, из-за резкого прихода талых вод наблюдается перелив через проезжую часть на автодороге Р11 Кокшетау-Рузаевка (км 191) недалеко от села Рузаевка. Длина - 30 метров, высота - 5-7 сантиметров. Второй перелив - через проезжую часть на автодороге М36 Екатеринбург-Алматы (км 809), рядом село Токсан би. Длина - 41 метр, высота – 3-6 сантиметров.
В местах перелива установили сигнальные столбики, выставляется мешкотара, организовано дежурство. Задействована техника, работают сотрудники дорожных служб.
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