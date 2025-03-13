Талые воды затопили дорогу в Уральске
Сегодня, 08:08
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Сегодня, 08:08Сегодня, 08:08
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В Уральске активно устраняют последствия обильного снеготаяния: через низменный участок внутригородской дороги, соединяющей два микрорайона, начался перелив талой воды, передаёт BaigeNews.kz.
Это временно создало неудобства для местных жителей, но, к счастью, движение автотранспорта не было нарушено, и угрозы для безопасности нет.
На месте работают специалисты из ДЧС Западно-Казахстанской области, которые с помощью мощных мотопомп проводят откачку воды. Также к операции подключены сотрудники полиции и представители местной администрации.
Ситуация находится под контролем, и все усилия направлены на скорейшее устранение последствий, чтобы вернуть городскую жизнь в привычное русло.
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