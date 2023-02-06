Талые воды угрожают трассе "Екатеринбург – Алматы" в Алматинской области

Талые воды едва не затопили несколько участков трассы "Екатеринбург – Алматы" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с интенсивным снеготаянием в Алматинской области на трёх участках республиканской трассы "Екатеринбург – Алматы" наблюдался приход талой воды на бровку дороги. Чтобы не допустить размыв полотна, сотрудники регионального филиала "КазАвтоЖола" провели работы по отводу воды на полевые участки", - сообщили в компании.

Сейчас пропуск талой воды осуществляется через специальные трубы. Продолжаются работы по укреплению бровки с помощью бутового камня и мешков с инертными материалами.

На участке продолжает работать 20 специалистов и 15 единиц спецтехники. Организовано круглосуточное дежурство и патрулирование.

Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям.