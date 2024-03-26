Талые воды преградили проезд к нескольким сёлам в Акмолинской области

Талые воды разлились в Ерейментауском районе Акмолинской области. Проезд в сёла Елтай и Жарык на легковом транспорте временно невозможен, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в ДЧС, под железнодорожным мостом, предназначены для пропуска талых вод, произошёл разлив. Его глубина составляет 50-70 сантиметров.

"В период разлива жители сёл Елтай и Жарык осуществляют движение в пешем порядке через железнодорожное полотно. Выставлены знаки безопасности. Местными исполнительными органами и местной полицейской службой организовано дежурство. Тяжелобольных и беременных в сёлах нет. Медикаменты, продукты имеются", - уточнили в ДЧС.

В Акмолинской области продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия по вывозу снега из населённых пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков, для недопущения подтопления жилых домов.

Ведётся откачка талой воды в Кокшетау, Косшы, Целиноградском, Аршалынском, Жаркаинском районах.

Паводковая обстановка находится на особом контроле.