Талые воды преградили проезд к нескольким сёлам в Акмолинской области
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Талые воды разлились в Ерейментауском районе Акмолинской области. Проезд в сёла Елтай и Жарык на легковом транспорте временно невозможен, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в ДЧС, под железнодорожным мостом, предназначены для пропуска талых вод, произошёл разлив. Его глубина составляет 50-70 сантиметров.
"В период разлива жители сёл Елтай и Жарык осуществляют движение в пешем порядке через железнодорожное полотно. Выставлены знаки безопасности. Местными исполнительными органами и местной полицейской службой организовано дежурство. Тяжелобольных и беременных в сёлах нет. Медикаменты, продукты имеются", - уточнили в ДЧС.
В Акмолинской области продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия по вывозу снега из населённых пунктов, очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков, для недопущения подтопления жилых домов.
Ведётся откачка талой воды в Кокшетау, Косшы, Целиноградском, Аршалынском, Жаркаинском районах.
Паводковая обстановка находится на особом контроле.
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