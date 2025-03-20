Талые воды подтопили школу в Акмолинской области
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
93Фото: pixabay.com
В городе Макинске Акмолинской области паводковые воды затопили школу. Занятия отменили, передаёт BaigeNews.kz.
По словам местных жителей, уровень воды поднялся всего за час.
Как пояснили в Управлении образования региона, рядом со школой расположена канава, по которой ежегодно стекает талая вода.
Местные власти заверили, что угрозы для школы нет.
Сейчас в учреждении образования организовано круглосуточное дежурство.
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