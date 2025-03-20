  • 20 Марта, 19:04
  • BAIGENEWS

Талые воды подтопили школу в Акмолинской области

Сегодня, 18:22
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: pixabay.com

В городе Макинске Акмолинской области паводковые воды затопили школу. Занятия отменили, передаёт BaigeNews.kz.

По словам местных жителей, уровень воды поднялся всего за час.

Как пояснили в Управлении образования региона, рядом со школой расположена канава, по которой ежегодно стекает талая вода.

Местные власти заверили, что угрозы для школы нет.

Сейчас в учреждении образования организовано круглосуточное дежурство.

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