В городе Макинске Акмолинской области паводковые воды затопили школу. Занятия отменили, передаёт BaigeNews.kz.

По словам местных жителей, уровень воды поднялся всего за час.

Как пояснили в Управлении образования региона, рядом со школой расположена канава, по которой ежегодно стекает талая вода.

Местные власти заверили, что угрозы для школы нет.

Сейчас в учреждении образования организовано круглосуточное дежурство.