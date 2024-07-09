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Режим ЧС объявили в Талгарском районе Алматинской области

Сегодня, 13:15
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sarov24.ru Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: sarov24.ru

В целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района, аким Талгарского района Алматинской области принял решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области", - говорится в проекте решения районного акимата.

Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением. Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас.

На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и Казсельзащиты.

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