Режим ЧС объявили в Талгарском районе Алматинской области

В целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района, аким Талгарского района Алматинской области принял решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области", - говорится в проекте решения районного акимата.

Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением. Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас.

На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и Казсельзащиты.