Зоозащитники требуют наказания за массовое убийство собак в Талгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Волонтеры заявляют, что инспекторы без разбора стреляли в четвероногих усыпляющими дротиками. Погиб даже домашний пес.

Но сотрудники службы по отлову бродячих животных оправдываются: хозяева отпускают своих питомцев на улицу без сопровождения, собаки сбиваются в стаи, а потом нападают на людей.

По мнению активистов, сотрудники службы по отлову животных стреляют в четвероногих без разбора. И даже не пытаются выяснить: бродячая собака или домашняя, и опасна ли она вообще.

"Собаку с особой жестокостью они поймали. На удавку с двух сторон тащили ее. Всю окровавленную закинули в машину. Эта была бездомная собака, которая в парке у нас была. Безобидная собака. У нас такое требование: чтобы отлов гуманнее относился к отлову бродячих собак", - говорит Эльмира Токтамысова.

Любовь Костяева уже больше двух недель пытается разобраться, почему застрелили ее питомца. Женщина рассказывает: 13-летняя собака по кличке Хатико находилась во дворе. Внезапно усыпляющий дротик попал в пса. Спасти его не смогли. Теперь хозяйка настаивает на расследовании.

Между тем, местные жители разделились на два лагеря: одни защищают бездомных животных, другие их боятся. Люди говорят: голодные собаки стаями бродят по улицам и проявляют агрессию. Бывали случаи, когда четвероногие набрасывались на детей. Шестилетний внук Надежды Барбанаковой оказался в больнице после встречи с собакой. Пес напал на мальчика и укусил за ногу.

"Сначала собака напала на девочку. Он стал ее защищать. Она накинулась на него и укусила. Прокусила кожу, и вообще возили в больницу, скорую вызывали. Несколько раз через каждую неделю делали ему эти уколы. Вообще, очень большая травма была: нога покраснела, и всё. Они тут табунами бегают. Вы знаете, туда пройти вообще невозможно. Я в школу веду, они по 5-6 штук бегают сразу. Ребенка одного пустить вообще невозможно", - сказала Надежда Барбанакова.

В прошлом году в Алматинской области было зафиксировано 4,5 тысячи случаев нападения собак на человека. Среди пострадавших почти половина – дети.

Представители ветеринарных служб уверяют: набрасываются на людей не только бродячие, но и домашние собаки, за которыми недоглядели хозяева. Поэтому специалисты призывают внимательнее следить за питомцами и не отпускать их гулять без присмотра.