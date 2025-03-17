В регионах Казахстана активно проводятся превентивные и инженерные работы, направленные на снижение риска подтоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссыкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается, для предотвращения паводков предпринимаются комплексные меры, включая ослабление ледяного покрова, укрепление берегов рек, а также вывоз снега и откачка воды. В этих мероприятиях задействованы службы гражданской защиты. Все эти меры направлены на повышение безопасности населения и минимизацию ущерба от возможных паводков.

В выходные дни проведены взрывные работы на реках в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Для усиления мер по предотвращению паводков военнослужащие воинских частей МЧС направлены в Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области.

"Интенсивное таяние снега вызвало 10 переливов талой воды через автомобильные дороги в Актюбинской, Западно-Казахстанкой, Жетісу, Костанайской и Мангистауской областях. Угрозы подтопления населенным пунктам не представляют, организованы дежурства служб", - информирует МЧС РК.

В Астане проведено обследование паводкоопасных участков. Заместитель начальника ДЧС Мадияр Мурзагельдиев совместно с заместителем акима города Ерсином Утебаевым провели обследование паводкоопасных участков. Целью обследования является оценка состояния, связанного с паводком, наблюдение за состоянием снежного покрова и его таянием, а также выявление мест скопления талых вод и потенциально опасных зон. Также представителями Акмолинского филиала РГП "Казводхоз", РГП "Казгидромет" и ОЧС Аршалынского района обследовано русло реки Есиль.

В городе Степногорск проведена встреча начальников департаментов по ЧС Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. Цель встречи – обсуждение совместных действий трех граничащих друг с другом регионов в плане предстоящих паводков. Посещено Селетинское водохранилище одно из крупнейших в области, дана оценка объему накопившейся воды, осмотрены участки, где были проведены антипаводковые мероприятия. Обсуждены вопросы сброса воды во избежание подтопления Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Также осмотрено русло реки Селеты. Представители департаментов по ЧС приняли участие в совещание, где присутствовали представители местных исполнительных органов. Подняты вопросы взаимодействия сил трех регионов при наступлении паводкового периода.

В Жамбылской области проводятся первентивные меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Сотрудниками ДЧС, местными исполнительными органами совместно с заинтересованными организациями проведено обследование паводкоопасных участков области. На трех участках города Тараз вдоль русла реки Талас проводятся работы по возведению дамб, в настоящее время возведено 780 метров.

В Кызылординской области рабочейгруппой, состоящей из руководителей местного акимата и водохозяйственного учреждения, были проведены работы по смотру участков, приспособленных для подрыва льда в окрестностях населенного пункта Аманоткель Аральского района. В настоящее время лёд расположен на 435км ниже Кызылординского гидроузла, на несколько километров ниже поселка Жосалы. Угрозы для населенных пунктов в границах Кармакшинского и Казалинского районов нет.

В области Улытау усилена подготовка к паводковому периоду. Наиболее уязвимыми участками определены Улытауский и Жанааркинский районы. В целях оперативного реагирования и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковым периодом, создан оперативный штаб. Акимам городов и районов поставлены конкретные задачи по проведению превентивных мероприятий. В регионе активно ведутся работы по вывозу снега из населённых пунктов, укреплению русел рек и защитных валов.