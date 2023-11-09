Такую сложную проблему не решить усилиями одной страны – Токаев о дефиците воды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России назвал ещё одной актуальной проблемой для Казахстана надвигающийся дефицит водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы приступаем к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3500 километров каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды. В Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш.

"Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран", – считает Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Президент Казахстана подчеркнул важность координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов.