Таксовала с детьми и попала в ДТП: Человек в маске помог матери-одиночке
Ей подарили квартиру.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Известный своим добрыми поступками Человек в маске вновь совершил благородный жест. На этот раз он помог матери троих детей, которая пострадала в ДТП, работая в такси, передаёт BaigeNews.kz.
Айжаркын – мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Недавно она попала в серьезную аварию, управляя арендованным автомобилем, при этом ее дети находились в машине. В результате столкновения женщину выбросило из окна, а ее старшая дочь получила тяжелые травмы: переломы руки и ноги, а также травму головы.
"Мать-одиночка троих детей попала в ДТП, работая в такси на арендованной машине с детьми. Требуется реабилитация всей семьи. Собственного жилья нет", — говорилось в описании к видеоролику, который вызвал широкий общественный резонанс.
Когда Айжаркын спросили, почему она таксует вместе с детьми, она призналась, что не может оставлять их одних. В апреле 2024 года их сосед в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насилие над ее старшей дочерью. Этот инцидент оставил глубокую психологическую травму, и женщина больше не доверяет посторонним.
"Я боюсь оставлять дочерей с кем-либо", — рассказала она.
Айжаркын также поделилась, что ей не нравится работать в такси и ее давней мечтой всегда было открыть собственный продуктовый магазин. Недавно она начала читать намаз, и это принесло ей внутреннее спокойствие.
История матери-одиночки тронула Человека в маске. В ответ на ее тяжелую ситуацию он подарил ей ключи от квартиры.
"После стольких испытаний, боли и слез, разве Всевышний оставит того, кто нашел путь к нему? Даст Бог, вы и ваши дети получите лечение, откроете свой собственный магазин, а также теперь у вас есть собственное жилье", — сказал благотворитель, вручая подарок.
Эти слова вызвали у Айжаркын слезы счастья. Она долго обнимала своих детей, не скрывая эмоций, и благодарила всех, кто принял участие в этом добром деле.
Самое читаемое
- Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме