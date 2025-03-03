Известный своим добрыми поступками Человек в маске вновь совершил благородный жест. На этот раз он помог матери троих детей, которая пострадала в ДТП, работая в такси, передаёт BaigeNews.kz.

Айжаркын – мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Недавно она попала в серьезную аварию, управляя арендованным автомобилем, при этом ее дети находились в машине. В результате столкновения женщину выбросило из окна, а ее старшая дочь получила тяжелые травмы: переломы руки и ноги, а также травму головы.

"Мать-одиночка троих детей попала в ДТП, работая в такси на арендованной машине с детьми. Требуется реабилитация всей семьи. Собственного жилья нет", — говорилось в описании к видеоролику, который вызвал широкий общественный резонанс.

Когда Айжаркын спросили, почему она таксует вместе с детьми, она призналась, что не может оставлять их одних. В апреле 2024 года их сосед в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насилие над ее старшей дочерью. Этот инцидент оставил глубокую психологическую травму, и женщина больше не доверяет посторонним.

"Я боюсь оставлять дочерей с кем-либо", — рассказала она.

Айжаркын также поделилась, что ей не нравится работать в такси и ее давней мечтой всегда было открыть собственный продуктовый магазин. Недавно она начала читать намаз, и это принесло ей внутреннее спокойствие.

История матери-одиночки тронула Человека в маске. В ответ на ее тяжелую ситуацию он подарил ей ключи от квартиры.

"После стольких испытаний, боли и слез, разве Всевышний оставит того, кто нашел путь к нему? Даст Бог, вы и ваши дети получите лечение, откроете свой собственный магазин, а также теперь у вас есть собственное жилье", — сказал благотворитель, вручая подарок.

Эти слова вызвали у Айжаркын слезы счастья. Она долго обнимала своих детей, не скрывая эмоций, и благодарила всех, кто принял участие в этом добром деле.