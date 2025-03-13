Аварий на дорогах в прошлом году произошло почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом количество раненных детей с 4 тысяч выросло до 10 тысяч. Неутешительную статистику озвучил в своем депутатском запросе Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сенатор рассказал, что одной из причин высокой аварийности является низкий уровень подготовки водителей.

По данным Генеральной прокуратуры, 96% ДТП происходят из-за нарушений ПДД. Многие выпускники автошкол не получают качественного обучения, а некоторые водители получают удостоверения незаконным путем. В таксомоторной сфере наблюдаются серьезные нарушения – водители такси работают без отдыха и не проходят обязательные медосмотры, что приводит к трагедиям.

"Необходимо принять меры по совершенствованию системы подготовки и аттестации водителей, включая введение государственного контроля за учебными организациями по подготовке водителей, пересмотру порядка сдачи экзаменов и получению водительского удостоверения. Также важно ускорить строительство объездных дорог, обеспечить освещение и пешеходные переходы в населенных пунктах, разработать единую цифровую систему учета аварийности и внедрить современные дорожные стандарты", - подчеркнул сенатор Марат Кожаев.

В целях усиления контроля за нарушителями ПДД депутат предлагает расширить использование скрытого патрулирования, автоматическую фиксацию нарушений и ввести обязательное направление на пересдачу экзамена по ПДД для водителей с систематическими нарушениями.