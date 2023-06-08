Таксистов обманул мошенник в Астане

Несколько таксистов попались на удочку мошенника в Астане. В полиции сообщили подробности, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию поступило три заявления от водителей такси, преимущественно, сервиса inDrive.

"Водители сообщили, что были обмануты клиентом, который завладел их денежными средствами в размере до 13 тысяч тенге. Всех потерпевших он обманывал по аналогичной схеме. С помощью мобильного приложения клиент вызывал такси, чтобы доставить документы или посылку по адресу. Мужчина брал с водителя деньги и обещал, что при доставке с ним рассчитается получатель посылки. Таксисты соглашались. Приехав по указанному адресу они не находили покупателей, а когда начинали звонить “клиенту”, его телефон уже был отключен", - сообщили в полиции.