Таксиста задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Жезказгане
Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01Сегодня, 21:01
53Фото: polisia.kz
В Жезказгане сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью во дворе многоэтажного дома задержали 43-летнего мужчину. Его подозревают в сбыте наркотических средств в особо крупном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время осмотра его авто полицейские обнаружили и изъяли 12 бумажных свёртков с порошкообразным веществом растительного происхождения зелёного цвета.
Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством “гашиш” общим весом более 52 граммов.
По словам задержанного, он работает таксистом и реализовывает наркотики во время своей основной трудовой деятельности.
По факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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