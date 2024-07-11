Таксиста задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Жезказгане

В Жезказгане сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью во дворе многоэтажного дома задержали 43-летнего мужчину. Его подозревают в сбыте наркотических средств в особо крупном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время осмотра его авто полицейские обнаружили и изъяли 12 бумажных свёртков с порошкообразным веществом растительного происхождения зелёного цвета.

Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством “гашиш” общим весом более 52 граммов.

По словам задержанного, он работает таксистом и реализовывает наркотики во время своей основной трудовой деятельности.

По факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.



