Ескельдинский районный суд Жетысуской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в вымогательстве с угрозой распространения сведений личного характера, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в январе подсудимый, работая таксистом и перевозя пассажиров из Алматы в село Карабулак, вступил в общение с одной из пассажирок — гражданкой М. После поездки А. направил женщине сообщение через мессенджер WhatsApp, в котором угрожал передать её супругу видеозапись с регистратора, если она не выплатит ему 50 000 тенге. Опасаясь огласки, потерпевшая перевела требуемую сумму. Однако позже подсудимый повторно потребовал деньги, после чего М. обратилась в полицию.

Гражданина А. задержали при получении денег. В суде он полностью признал вину и выразил раскаяние, ходатайствуя о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с установлением пробационного контроля и обязательным выполнением 100 часов общественных работ. В пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.