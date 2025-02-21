Мужчину, нелегально занимавшегося частным извозом, наказали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-профилактической мероприятия "Безопасная дорога" на улице Дюсенова полицейские остановили автомобиль Lada-21090, за рулём которого находился житель областного центра, работавший таксистом без разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.

При проверке документов стражи правопорядка выяснили, что он "таксовал" с использованием приложения, не имея на то необходимых лицензий и разрешительных документов.

В отношении водителя составлен административный материал, который направлен в суд для принятия процессуального решения.

С начала года полицейские пресекли около 20 нарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без разрешения.