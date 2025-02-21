Таксиста наказали за приём заказов через приложение в Павлодаре
Материал направлен в суд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчину, нелегально занимавшегося частным извозом, наказали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время оперативно-профилактической мероприятия "Безопасная дорога" на улице Дюсенова полицейские остановили автомобиль Lada-21090, за рулём которого находился житель областного центра, работавший таксистом без разрешения на осуществление предпринимательской деятельности.
При проверке документов стражи правопорядка выяснили, что он "таксовал" с использованием приложения, не имея на то необходимых лицензий и разрешительных документов.
В отношении водителя составлен административный материал, который направлен в суд для принятия процессуального решения.
С начала года полицейские пресекли около 20 нарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без разрешения.
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
- Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался
- "Не загнать в тень": Авторы налоговой реформы о необходимости сбалансированного решения