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Таксист зарезал сотрудницу акимата в Актобе: стал известен приговор
В Актобе осудили 29-летнего таксиста, убившего сотрудницу областного акимата. Резонансное дело прогремело в середине зимы. 46-летняя главный специалист управления культуры утром пошла на работу, но там не появилась. Когда женщина не вернулась домой, её объявили в розыск. И только спустя два дня тело нашли в багажнике автомобиля, принадлежавшего преступнику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пара познакомилась через Интернет. Молодой человек представился холостым и старше на шесть лет.
Но при второй встрече на окраине города женщина догадалась, что у него есть семья и даже дети. В итоге между ними произошла ссора, в момент которой мужчина схватил нож и нанес жертве 35 ударов. Затем уже мёртвую уложил в багажник и поехал домой.
Задержали его на вторые сутки. В суде он во всем раскаялся и просил прощения. А во время оглашения приговора убийца даже расплакался: его расстроил длительный срок заключения – 11 лет.
У женщины остались две дочери-студентки. Она вырастила их без мужа. Семья недовольна приговором, но хочет оставить всё как есть.
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