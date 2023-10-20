Таксист выманил два миллиона тенге у астанчанки за помощь в оформлении ипотеки

Астанчанка передала мошеннику два миллиона тенге за помощь в получении ипотеки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Астаны обратилась в полицию с зявлением. Она рассказала, что воспользовалась услугой такси, и водитель, узнав, что у женщины возникли проблемы в получении ипотечного займа, рассказал о связях в банках и предложил оказать содействие в приобретении жилья.

Астанчанка поверила ему и передала ему более двух миллионов тенге.

Сейчас предприимчивого таксиста полицейские задержали. 48-летний водитель такси признался в совершении мошенничества. В отношении него проводится расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”. Также устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.