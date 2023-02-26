Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Спасатели из Конаева обнаружили на трассе двоих женщин с четырьмя детьми, которых в непогоду бросил на дороге таксист, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

26 февраля специалисты ДЧС возвращались после поисково-спасательных работ, когда на трассе Конаев-Баканас их остановил водитель "Митцубиси Галанта".

"Он рассказал, что взял в машину по пути в село Баканас на перевале Малайсары двух женщин 1984 и 1991 года рождения, с четырьмя детьми 2009, 2012, 2020 и 2021 годов рождения, которые стояли на дороге под дождём и снегом. Выяснилось, что другой таксист не довёз их до места назначения и оставил на перевале в непогоду. Спасатели на спецтранспорте забрали женщин с детьми, предоставили им ночлег и питание. Утром они благополучно направились домой", — рассказали в департаменте.

Спасённые выразили огромную благодарность сотрудникам Департамента по ЧС за оказанную помощь.