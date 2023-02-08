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Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе Вчера, 22:44
551
Вчера, 22:44
551

Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе

Антикоррупционная служба помогла предпринимателю в Астане добиться права передвигаться по выделенной для автобусов полосе, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомство обратился предприниматель, оказывающий услуги такси. На протяжении длительного времени мужчина не мог получить от акимата документы, позволяющие выезжать на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

"В рамках рабочей группы по защите прав предпринимателя проведена встреча с представителями акимата. В результате автомобиль KIA Cerato включён в список системы аппаратно-программного комплекса "Сергек", разрешающий ему двигаться по полосе общественного транспорта", - сообщили в Антикоре.

В службе напомнили, что Закон "Об автомобильном транспорте" не запрещает двигаться вместе с общественным автотранспортом, если таксист занимается извозом официально.

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#антикор #такси #Астана
BaigeNews.kz
Вчера, 22:44
551
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