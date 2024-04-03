Таксист попался на уловку "коллекционера" в Астане
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При покупке редких монет обманули таксиста в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Выгодную сделку предложил астанчанину гражданин России.
"На парковке к таксисту подошёл злоумышленник и показал пакет с коллекционными монетами, среди которых якобы имеются золотые монеты 1700 года выпуска. Он уверил таксиста, что эти монеты стоят гораздо дороже, а ему срочно нужны деньги, поэтому продает их практически за бесценок. Клюнув на уловку, таксист отдал незнакомцу миллион тенге, взамен получив 32 монеты. Узнав, что покупка оказалась фальшивой, потерпевший обратился в полицию", - сообщили в ДП.
Сотрудниками полиции установлен 31-летний гражданин России.
По факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность россиянина к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории столицы.
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