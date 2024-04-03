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Таксист попался на уловку "коллекционера" в Астане

Сегодня, 21:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: pxhere.com

При покупке редких монет обманули таксиста в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Выгодную сделку предложил астанчанину гражданин России.

"На парковке к таксисту подошёл злоумышленник и показал пакет с коллекционными монетами, среди которых якобы имеются золотые монеты 1700 года выпуска. Он уверил таксиста, что эти монеты стоят гораздо дороже, а ему срочно нужны деньги, поэтому продает их практически за бесценок. Клюнув на уловку, таксист отдал незнакомцу миллион тенге, взамен получив 32 монеты. Узнав, что покупка оказалась фальшивой, потерпевший обратился в полицию", - сообщили в ДП.

Сотрудниками полиции установлен 31-летний гражданин России.

По факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность россиянина к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории столицы.

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