Таксист попался на уловку "коллекционера" в Астане

При покупке редких монет обманули таксиста в Астане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Выгодную сделку предложил астанчанину гражданин России.

"На парковке к таксисту подошёл злоумышленник и показал пакет с коллекционными монетами, среди которых якобы имеются золотые монеты 1700 года выпуска. Он уверил таксиста, что эти монеты стоят гораздо дороже, а ему срочно нужны деньги, поэтому продает их практически за бесценок. Клюнув на уловку, таксист отдал незнакомцу миллион тенге, взамен получив 32 монеты. Узнав, что покупка оказалась фальшивой, потерпевший обратился в полицию", - сообщили в ДП.