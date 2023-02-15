Таксист помог принять роды у пассажирки в Шымкенте

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Таксист в Шымкенте принял роды у пассажирки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам водителя Алиера Маккамова, инцидент произошёл примерно в 18:00.

Мужчина приехал на вызов, в машину села женщина с двумя маленькими детьми. Спустя несколько минут у неё начались схватки.

“Я предложил ей поехать в роддом, но она отказалась, сказала, что нужно ехать домой. Тогда я решил вызвать скорую и дожидаться приезда врачей. В это время у женщины отошли воды”, – рассказал таксист.

В итоге пассажирка родила прямо в салоне автомобиля, а спустя время приехала машина скорой помощи.

Мама и малыш здоровы.