Таксист напал с ножом на полицейского в Кордае

До 15 лет лишения свободы грозит водителю, напавшему на полицейского с ножом. Подробности инцидента сообщили в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"20 сентября на 168 километре дороги Алматы-Ташкент за грубое нарушение ПДД сотрудник полиции остановил машину марки "Тойота Карина" под управлением 61-летнего жителя Кордайского района Жамбылской области, который занимался частным извозом. При оформлении нарушения водитель раскладным ножом один раз ударил сотрудника батальона патрульной полиции в область шеи", - сообщили в МВД.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

На допросе мужчина пояснил, что на отчаянный шаг его толкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены и бытовыми проблемами. Осознав всю тяжесть поступка, он раскаивается и сожалеет о содеянном.

Полицейский доставлен в больницу. Задержанный водворён в изолятор временного содержания Кордайского РОП. Назначено служебное расследование.