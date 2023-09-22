Таксист напал с ножом на полицейского в Кордае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До 15 лет лишения свободы грозит водителю, напавшему на полицейского с ножом. Подробности инцидента сообщили в МВД, передаёт BaigeNews.kz.
"20 сентября на 168 километре дороги Алматы-Ташкент за грубое нарушение ПДД сотрудник полиции остановил машину марки "Тойота Карина" под управлением 61-летнего жителя Кордайского района Жамбылской области, который занимался частным извозом. При оформлении нарушения водитель раскладным ножом один раз ударил сотрудника батальона патрульной полиции в область шеи", - сообщили в МВД.
По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
На допросе мужчина пояснил, что на отчаянный шаг его толкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены и бытовыми проблемами. Осознав всю тяжесть поступка, он раскаивается и сожалеет о содеянном.
Полицейский доставлен в больницу. Задержанный водворён в изолятор временного содержания Кордайского РОП. Назначено служебное расследование.
Самое читаемое
- В Астане покосилась одна из опор LRT
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Хищения при ремонте котельных Семея выявила проверка
- Предприятие из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге
- Тамара Дуйсенова ответила на предложение повысить минимальную зарплату до 300 тысяч тенге