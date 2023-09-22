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Таксист напал с ножом на полицейского в Кордае

22 Сентября, 19:55
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов 22 Сентября, 19:55
22 Сентября, 19:55
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

До 15 лет лишения свободы грозит водителю, напавшему на полицейского с ножом. Подробности инцидента сообщили в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"20 сентября на 168 километре дороги Алматы-Ташкент за грубое нарушение ПДД сотрудник полиции остановил машину марки "Тойота Карина" под управлением 61-летнего жителя Кордайского района Жамбылской области, который занимался частным извозом. При оформлении нарушения водитель раскладным ножом один раз ударил сотрудника батальона патрульной полиции в область шеи", - сообщили в МВД.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

На допросе мужчина пояснил, что на отчаянный шаг его толкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены и бытовыми проблемами. Осознав всю тяжесть поступка, он раскаивается и сожалеет о содеянном. 

Полицейский доставлен в больницу. Задержанный водворён в изолятор временного содержания Кордайского РОП. Назначено служебное расследование.

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