Такого в истории не было: итоги ЧМ по хоккею для сборной Казахстана

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Итоги выступления сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира подвели в федерации, передаёт BaigeNews.kz.

Наша команда заняла шестое место в группе В и 11-е в общей турнирной таблице, завоевав семь очков. Таким образом, в 2025 году национальная сборная примет участие в элитном дивизионе чемпионата мира уже в четвёртый раз подряд. Такого в истории казахстанского хоккея ещё не случалось.

"Сборные Казахстана и США стали двумя самыми молодыми на турнире, средний возраст игроков – до 25 лет. До третьего матча наша команда являлась самой юной, пока США не заявили 21-летнего Тайлера Клевера. В любом случае в группе В все соперники были старше. Самому молодому игроку сборной Казахстана Динмухамеду Кайыржану – 19 лет, самому возрастному Роману Старченко во время турнира исполнилось 37", - отметили в федерации.

Впервые на взрослом уровне дебютировали 10 игроков – Максим Мухаметов, Батырлан Муратов (оба – 1999 г.р.), Тамирлан Гайтамиров (2000 г.р.), Мади Диханбек, Алихан Омирбеков, Артем Королев, Максим Мусоров, Данил Бутенко (все – 2001 г.р.), Абай Мангисбаев (2002 г.р.), Динмухамед Кайыржан (2003 г.р.). Также впервые в элитном дивизионе сыграл защитник Кирилл Полохов, ранее выступавшей в первом дивизионе.

На турнире команда заняла девятое место по реализации бросков, при этом второе по реализации большинства – 35,71 процента. Но 13-е по показателям меньшинства – 65,22 процента.

Лучшим снайпером сборной Казахстана стал нападающий Максим Мухаметов, забивший три шайбы. Примечательно, что форвард также стал автором первого и последнего голов сборной на групповом этапе.

Звание лучшего бомбардира у Евгения Рымарева, набравшего 6 (2+4) очков. По пять очков набрали Роман Старченко (1+4) и Никита Михайлис (2+3). Лучшим бомбардиром среди защитников стал Адиль Бекетаев, в его активе 4 (1+3) балла. Единственный гол он забил в ворота сборной Канады. Валерий Орехов завоевал три балла (2+1), став автором двух шайб.

Вратарь Андрей Шутов - герой прошедшего первенства, по его воротам было нанесено больше всего бросков на групповом этапе – 209 и сделано больше всего сейвов - 185. Процент отражённых бросков – 88,52.

Сохранение прописки в элитном дивизионе увеличивает шансы Казахстана в голосовании по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею. Второй кандидат на проведение – Германия. Голосование состоится на Конгрессе ИИХФ в Тампере (Финляндия) 26 мая.