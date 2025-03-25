Британские археологи раскопали клад, который уже называют одной из крупнейших и наиболее значимых находок эпохи железного века, позволяющей переосмыслить представления о статусе и богатстве элит, проживавших в то время на севере Британии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Речь идёт о так называемом Мелсонбийском кладе, включающем в себя более 800 предметов, в том числе два котла, конскую сбрую, уздечки, церемониальные копья и 28 железных бандажей колёс.

Эти артефакты обнаружены на поле близ Мелсонби — деревни в округе Ричмондшир в Северном Йоркшире. Предполагается, все эти вещи были захоронены здесь около 2 тыс. лет назад, в I веке н.э.

В раскопках принимали участие эксперты из Даремского университета, Британского музея и организации Historic England (она занимается сохранением исторического наследия Англии).

Историки считают, что эта беспрецедентная, по их словам, находка может привести к серьёзной переоценке представлений о богатстве и статусе элиты кельтского племени бригантов, жившего в то время на севере Британии.

Результаты анализа клада, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что многие предметы были специально сожжены или сломаны перед захоронением — видимо, в знак демонстрации власти и богатства.

Заведующий кафедрой археологии Даремского университета Том Мор сказал, что размер и масштаб находки "экстраординарны для Британии и, возможно, даже для Европы". По его словам, клад свидетельствует о том, что на севере Англии в то время люди жили богаче, чем считалось ранее.

"Тот, кто изначально владел вещами из этого клада, вероятно, принадлежал к элите уровня всей Британии, Европы или даже всего Римского мира. Уничтожение столь большого количества ценных предметов, очевидное в этом кладе, также имеет редкий для Британии железного века масштаб и демонстрирует, что элита северной Британии была столь же могущественной, как и южная", — сказал он.

В археологических лабораториях Даремского университета царит ажиотаж в связи с кладом из Мелсонби. Кураторы считают, что такое открытие случается раз в жизни. Сотни найденных артефактов разложены на длинных столах в помещении с регулируемым климатом. Точное место находки не разглашается из-за опасений, что ночью появятся охотники за сокровищами и начнут искать другие артефакты.