Таких "художников" нужно наказывать: в Боровом скалы чистят от надписей вандалов

В Боровом начали очищать скалы от надписей, оставленных отдыхающими, передаёт BaigeNews.kz.

Эту работу проводит коллектив Государственного национального природного парка "Бурабай", сообщается на сайте УДП РК.

Отмечается, что практически все скалы вдоль берегов озера Бурабай, в том числе стоящий в воде Жумбактас, обезображены вандальными росписями. Большинство надписей на скалах являются многослойными толщиной до одного сантиметра и сложными для удаления. Специалисты считают, что работа по удалению надписей на скалах Бурабай займет не один год!

"Нанесение надписей и граффити на скалы – это не безобидное баловство, это вандализм, за который таких "художников" нужно наказывать общественным неприятием, привлечением к ответственности и штрафами. Вандальные надписи не только портят внешний вид природных ландшафтов нацпарка, но и наносят им непоправимый вред. Чтобы сделать надпись баллончиком с краской нужны считанные секунды, а чтобы очистить скалу от неё – многие часы труда!" - говорит лесничий ГНПП "Бурабай" Кайырбай Балтабаев.

На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойства и толщины нанесённой краски.

Удаление надписей ручным способом с применением зубил или иных инструментов в нацпарке запрещено, так как может привести к снятию каменного слоя и разрушению скал. Растворители красок на химической основе также негативно влияют на окружающую среду и особенно на биоразнообразие озёр.

Для очистки скал нацпарку пришлось приобрести специальное оборудование, которое очищает скалы методом сухой струйной вакуумной обработки с минимальным воздействием на окружающую среду. Этот щадящий и экологичный способ очистки имеет минимальное воздействие на поверхность скал. Новая технология, которую взял на вооружение ГНПП "Бурабай", не использует высокое давление и является минимально абразивной.

"Данная технология основана на использовании вакуума и специальных гранул. Обработка проводится в специальном струйном колпаке, который герметично прилегает к очищаемому участку. Высокая направленная скорость абразива удаляет грязь и краску, сохраняя при этом поверхность от повреждений", – пояснила инженер-эколог ГНПП "Бурабай" Маржан Абдрахманова.

Работу по очистке территории нацпарка от вандальных надписей по очереди проведут все лесничества нацпарка.

Первыми встать на "экологическую вахту" выпало инспекторам Боровского лесничества. Они очистят наиболее загрязнённые и часто посещаемые туристами участки скальных обнажений гор Болектау, Кокшетау, Жеке батыр.

Символ Борового – скалу Жумбактас – решено оставить на зиму и очистить после того, как на озере встанет лёд.

Очистка скал является приоритетной задачей для сотрудников парка и важной экологической инициативой, к которой, как очень надеются сотрудники нацпарка, присоединятся и туристы.

"Мы очень просим гостей парка относиться к своему отдыху ответственно, беречь природу, пресекать все случаи скального вандализма или сообщать о них нам. Красота природы требует бережного отношения и заботы. От поступков каждого из нас зависит, что мы оставим в наследство нашим детям", – от имени всех своих коллег-инспекторов ГНПП "Бурабай" обратился к туристам Кайырбай Балтабаев.

Фото: qr-pib.kz