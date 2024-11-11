Такие договоренности могут занимать время - эксперт о возврате Акжаркын Турлыбай на родину

Больше девяти лет осужденная в Китае казахстанка Акжаркын Турлыбай ждет освобождения и возвращения на родину. Генеральная прокуратура совместно с министерством иностранных дел прилагают для этого все усилия. Сторона защиты не раз подавала апелляцию, однако решения суд не менял. Испытав на себе все тяготы зарубежного правосудия, девушка не потеряла надежды, продолжает держать связь с родными, получает и пишет письма. А вот казахстанцы практически ничего не знают о ее состоянии, что заставляет беспокоиться еще сильнее. Отечественные эксперты так же внимательно следят за этой историей. Они рассказали журналисту BaigeNews.kz, как обезопасить себя за рубежом, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Случай произошедший со студенткой из Алматы получил широкую огласку. Десять лет назад знакомые Акжаркын Турлыбай уговорили ее отправиться в КНР, чтобы стать курьером брендовой одежды. Однако в марте 2014 года гражданка Казахстана была задержана в аэропрорту Гуанчжоу, по подозрению в перевозке запрещенных веществ. В сумке девушки обнаружили 4,5 килограмма амфетамина. Девушка утверждала, что ничего не знала об этом грузе. Родители и адвокаты казахстанки заявляли, что она стала жертвой международной этнической наркогруппировки.

В июне 2015 года Акжаркын приговорили к пожизненному заключению, однако в 2016 году апелляционный суд отменил данное решение. Позже в Гуанчжоуском суде дело пересмотрели и оставили приговор суда о пожизненном лишении свободы без изменений.

Дело Акжаркын – один из наиболее заметных случаев задержания гражданки Казахстана за рубежом по обвинению в наркопреступлении, говорит адвокат Евгений Яворский. Однако такие ситуации происходили и раньше. Граждане нашей страны сталкивались с подобными обвинениями в разных точках мира, особенно в Азии. Уникальность именно этого случая скорее в широкой огласке и сочувствии, с которым отнеслись к ситуации молодой девушки, подчеркивает эксперт.

"В случае задержания гражданина нашей страны важно сразу связаться с консульством Казахстана там, где произошел инцидент. Консульские представители смогут предоставить правовую консультацию, связать с местными адвокатами и сопровождать дело, насколько это возможно. Также помощь может сильно зависеть от законодательства конкретного государства: в некоторых странах Юго-Восточной Азии наказание за наркопреступления очень суровое и даже может включать смертную казнь. Консульские работники и местные адвокаты могут помочь с процессом, но успешный исход зависит от правовых условий страны и сотрудничества между государствами", - рассказал адвокат.

Что касается возможности возвращения Акжаркын Турлыбай, сейчас, по мнению Евгения Яворского, все будет зависеть от договоренностей между Казахстаном и Китаем о переводе заключенных. Если обе страны придут к соглашению, это может позволить осужденной казахстанке отбывать наказание на родине.

"Мы знаем, что недавно она выразила желание вернуться в Казахстан через своего адвоката, и Генеральная прокуратура подтвердила это заявление. Если Казахстану удастся согласовать этот процесс с Китаем, есть шансы на то, что Акжаркын сможет вернуться. Однако такие договоренности могут занимать время и требуют согласия обеих сторон", - подчеркивает Евгений Яворский. "Понятно, что как-то дипломатические усилия Казахстана в рамках добрых отношений с Китаем могут повлиять на то, что осужденную передадут нашей стороне. Надеются, что здесь будет проще, но не обязательно. Возможно, власти КНР будут следить, действительно ли она отбывает наказание. Акжаркын Турлыбай попала в очень сложную ситуацию", - комментирует случай правозащитник Евгений Жовтис.

От таких ситуаций не застрахован никто, считает эксперт и вспоминает одно из схожих дел, когда о помощи попросили родственники двух карагандинских дальнобойщиков, задержанных на границе Узбекистана и Казахстана.

"Они везли из Таджикистана груз, если я не ошибаюсь, то ли капусты, то ли каких-то овощей. На границе нашли у них в этом грузе наркотики. Причем, скорее всего, почти на 99%, что они к этому отношения не имели. Это была попытка каких-то, видимо, наркоторговцев переправить их через Узбекистан в нашу страну", - рассказывает Евгений Жовтис.

Правозащитник считает, что таким образом преступники могли проверять маршрут. Что касается дальнобойщиков, они, по его словам, были задержаны и приговорены в Узбекистане к смертной казни. Однако потом приговор поменяли на "пожизненное", а спустя время и вовсе помиловали.

Напомним, заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгелдиев на брифинге для журналистов подробно рассказал о работе по возвращению осужденной в Китае казахстанки. Он выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос получится решить.