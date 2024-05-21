Такая ситуация требует принятия срочных мер – сенатор о борьбе с наркоманией
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Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание на тему "Проблемные вопросы законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
Открывая работу заседания, Председатель Комитета Нурлан Бекназаров отметил, что проблема наркомании представляет серьезную угрозу для общественного здоровья и национальной безопасности страны. Распространение наркотиков в стране вызывает серьезные опасения по поводу физического и морального здоровья молодежи, их будущего, а также ставит под вопрос социальную стабильность казахстанского общества.
"Сегодня во многих развитых государствах существует система правового, медицинского, социального и иного обеспечения реабилитации наркозависимых одновременно с мощной антинаркотической пропагандистской кампанией. К сожалению, в Казахстане такая система не реализована на должном уровне. На фоне роста числа наркозависимых и количества преступлений, совершенных под воздействием наркотиков, такая ситуация требует принятия срочных мер как со стороны государства, так и общества", - сказал Нурлан Бекназаров.
Первый заместитель Министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал сенаторам о мерах по противодействию наркопреступности, которые способствовали улучшению результативности работы правоохранительных и специальных государственных органов.
"За четыре месяца текущего года выявляемость уголовных наркоправонарушений возросла на 7%. Органами внутренних дел разобщена деятельность 6 организованных преступных группировок в сфере наркобизнеса и ликвидировано 23 нарколаборатории. Кроме того, ежегодно в рамках профилактики наркомании по Республике проводится более 9 тыс. профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется детям, подросткам и молодёжи, находящимся в неблагоприятных семейных, социальных условиях и трудной жизненной ситуации, с которыми проводится целенаправленная работа, в том числе в рамках пропаганды здорового образа жизни", - проинформировал Марат Кожаев.
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