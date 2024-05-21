Такая ситуация требует принятия срочных мер – сенатор о борьбе с наркоманией

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели заседание на тему "Проблемные вопросы законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая работу заседания, Председатель Комитета Нурлан Бекназаров отметил, что проблема наркомании представляет серьезную угрозу для общественного здоровья и национальной безопасности страны. Распространение наркотиков в стране вызывает серьезные опасения по поводу физического и морального здоровья молодежи, их будущего, а также ставит под вопрос социальную стабильность казахстанского общества.

"Сегодня во многих развитых государствах существует система правового, медицинского, социального и иного обеспечения реабилитации наркозависимых одновременно с мощной антинаркотической пропагандистской кампанией. К сожалению, в Казахстане такая система не реализована на должном уровне. На фоне роста числа наркозависимых и количества преступлений, совершенных под воздействием наркотиков, такая ситуация требует принятия срочных мер как со стороны государства, так и общества", - сказал Нурлан Бекназаров.

Первый заместитель Министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал сенаторам о мерах по противодействию наркопреступности, которые способствовали улучшению результативности работы правоохранительных и специальных государственных органов.