Научный руководитель проектов Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг", известный политолог Таисия Мармонтова прокомментировала новогоднее обращение Президента Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам. Эксперт объяснила социальную направленность в обращении главы государства и отметила важные достижения Казахстана в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz.

— Таисия Викторовна, Президент Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на социальной составляющей достижений Казахстана в 2024 года. Как вы это прокомментируете?

— О социальной составляющей глава государства говорит во всех своих текстах, обращениях и документах. Социальный комфорт и социальное спокойствие – это следующий этап развития Концепции "слышащего государства", потому что эффективное государство — это то государство, которое слышит нужды своих граждан. А нужды простого гражданина заключаются в том, чтобы ему было удобно и комфортно жить в этом государстве. Поэтому, я думаю, что новогоднее поздравление президента с акцентами на социальную составляющую – это правильный шаг.

— В своем обращении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в 2024 году Казахстан сделал решительные шаги по реализации нового экономического курса. По вашему мнению, какие достижения здесь стоит отметить?

— Можно много говорить об экономике. У меня на слуху то, что Казахстан стал чемпионом по привлечению иностранных инвестиций в Центральной Азии. Мы стали привлекать крупные инфраструктурные проекты, мы стали интересным хабом для транснациональных корпораций. К примеру, в городе Сарань Карагандинской области должно стартовать производство телевизоров Samsung.

В целом, Казахстан сделал очень многое для диверсификации собственного производства и преодоления той самой ловушки "континентального проклятия", которое очень часто усложняет развитие государств, не имеющих выхода к морю.

— По вашему мнению, какие важные события общественно-политической жизни непосредственно коснулись граждан в 2024 году?

— Для себя я могу обратить внимание на референдум по строительству атомной электростанции. Для меня это был своеобразный экзамен на зрелость общества. Мы пережили трагедию Семипалатинского ядерного полигона, до сих пор люди страдают от ее последствий. Тем не менее общество сделало выбор, психологически закрыло гештальт и проголосовало за мирный атом.

— В своей речи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что значительно укрепился авторитет Казахстана на мировой арене. Какие события на внешнеполитическом треке этому способствовали?

— Казахстан в этом году председательствовал в шести международных организациях: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация тюркских государств (ОТГ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ), Международный Фонд спасения Арала (МФСА).

Я бы обратила внимание на то, какие шаги Казахстан предпринял для укрепления авторитета ШОС, потому что сегодня это одна из самых авторитетных организаций вне европейской части мира. В геополитических условиях поворота системы международных отношений в сторону Азии роль ШОС укрепляется. В период председательства Казахстана в ШОС в число азиатских государств-членов организации впервые вошло европейское государство – Беларусь. Это важный и интересный шаг.

Кроме того, внушает оптимизм то, как Казахстан повел себя в расследовании трагедии с самолетом Azerbaijan Airlines: для нас очень важно помочь нашим братским народам Азербайджана и Российской Федерации максимально открыто и честно разобрать данный инцидент, дабы не случилось эскалации, и мы всегда смогли жить рука об руку. Здесь очень правильным выглядит передача "черных ящиков" Бразилии.

— Было анонсировано, что 3 января 2025 года будет опубликовано обширное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Что вы думаете об этой традиции и чего вы ожидаете?

— Это добрая традиция, которой придерживается не один Касым-Жомарт Кемелевич, это нормальная практика для глав государств таким образом демонстрировать свои планы на год. Я жду программу действий, а какова она будет, давайте говорить об этом после того, как выйдет интервью.