Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с официальным визитом в Иордании, где провёл переговоры с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II бен аль-Хусейном. В чём важность партнёрства Казахстана и Иордании в политическом и экономическом аспектах – мнением поделилась научный руководитель проектов Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг", эксперт по международным отношениям Таисия Мармонтова, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению политолога, официальный визит президента Казахстана в Иорданию имеет важное значение с точки зрения продвижения внешнеполитической стратегии Казахстана.

"Обмен визитами на высшем уровне – это один из показателей и критериев развития двусторонних отношений. Этот визит президента Касым-Жомарта Токаева, безусловно, важен, потому что таким образом Казахстан поддерживает свою многовекторную внешнюю политику, строит равные отношения со всеми своими партнёрами. Особенностью казахстанско-иорданских отношений является то, что у нас страны с разным политическим и экономическим строем, при этом схожими взглядами на безопасность и построение общего будущего. И ничто не сможет заменить в поисках совместного будущего разговор двух лидеров стран", - отметила Таисия Мармонтова.

По словам президента Казахстана, Иордания пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильность. Целью визита в Амман глава Казахстана назвал придание дополнительного импульса отношениям, дружбе и торгово-экономическим связям.

"В 1993 году между Казахстаном и Иорданией установлены дипломатические отношения, работают посольства, отношения между странами характеризуются как дружественные. У нас идут неплохие приросты товарооборота, в 2023 году - 6 млн долларов, в 2024 году большой прирост в товарообороте достигнут в направлении сельского хозяйства. Хорошие продвижения есть в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества и образования. Например, около 300 студентов из Иордании обучаются в медицинских вузах Казахстана. Одна из улиц Астаны носит имя короля Хусейна бен Талала (отца действующего короля Иордании). В целом, между Казахстаном и Иорданией сложились нормальные паритетные двусторонние отношения внешнеполитических партнёров", - поделилась мнением эксперт.

Президент Токаев и Король Абдалла II обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.

"Регион Ближнего Востока сегодня очень перспективен в развитии глобального экономического партнёрства для держав среднего уровня. Нужно вспомнить, что прошлым летом председатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин высказал идею о "global connectivity", то есть глобальном взаимопроникновении и взаимообмене между Китаем и странами Ближнего Востока. Казахстан здесь - одно из важнейших звеньев", - подчеркнула Таисия Мармонтова.

Эксперт прокомментировала слова Касым-Жомарта Токаева о заинтересованности Казахстана в укреплении связей и на политическом уровне. "У нас есть определенные идеи", - заявил президент Токаев в ходе переговоров с Королем Иордании.

"Речь идёт прежде всего об установлении мира и стабильности. Что Казахстан, что Иордания всегда следуют и верят в инструменты дипломатии, диалога и мирного позитивного сотрудничества. В целом, развитие отношений с Иорданией преследуют две важные цели. Это укрепление позиций Казахстана со странами Ближнего Востока и исламским миром. А в контексте глобальной роли Казахстана – это развитие идеи "global connectivity", что позволяет объединить Азию в единый макрорегион с налаженными транспортными коммуникациями, политическими контактами и взаимопониманием лидеров", - высказала мнение политолог.

По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн подписали 15 документов, в том числе о расширении сотрудничества в атомной отрасли между Казахстаном и Иорданией.