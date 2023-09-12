Таджикистан запрещает ввоз старых автомобилей из Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 января 2024 года Таджикистан вводит запрет на ввоз транспортных средств, выпущенных до 2013 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии.
По информации ведомства, Таджикистан уведомил страны-члены Всемирной торговой организации о запрете ввоза транспортных средств, выпущенных до 2013 года. В число стран, которых коснется запрет, входит и Казахстан.
"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей", - сообщили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.
Сообщается, что указ вступает в силу 1 января 2024 года.
Самое читаемое
- Ездить в новых вагонах будут пассажиры по трём направлениям в Казахстане
- История одной закупки: чиновник и бизнесмен из Тараза обокрали государство на 100 миллионов
- Долг медорганизаций Казахстана превысил 80 млрд тенге: ждёт ли систему крах?
- Синоптики прогнозируют снег в ближайшие дни в Казахстане
- Новое газовое месторождение запустят в Казахстане до конца 2023 года