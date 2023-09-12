Таджикистан запрещает ввоз старых автомобилей из Казахстана

С 1 января 2024 года Таджикистан вводит запрет на ввоз транспортных средств, выпущенных до 2013 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии.

По информации ведомства, Таджикистан уведомил страны-члены Всемирной торговой организации о запрете ввоза транспортных средств, выпущенных до 2013 года. В число стран, которых коснется запрет, входит и Казахстан.

"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей", - сообщили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Сообщается, что указ вступает в силу 1 января 2024 года.