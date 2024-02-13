Табун лошадей замёрз в Актюбинской области

Сильные морозы привели к падежу скота в Актюбинской области. Табун лошадей замёрз возле села Аксу в Мугалжарском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Высота снежного покрова в этих местах превысила метр. По словам специалистов, такое происходит раз в несколько десятков лет. И сельчанам предстоит много трудностей.

Сильный гололёд и высокие сугробы осложняют жизнь скотоводам. Жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств.

Сельчане доставляют корм прямо на пастбище. Они переживают, что запасов сена не хватит до наступления весны, и может произойти массовая гибель скота.

Но специалисты утверждают, что поводов для беспокойства нет. Угрожающая для домашнего скота ситуация сложилась только в северной части области. И это единственный случай падежа.

"Такое природное явление наблюдается раз в 15-20 лет. Конечно, приходится нелегко. Но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма – запасли почти три миллиона тонн сена, запасов комбикорма тоже достаточно", - сообщил руководитель отдела областного Управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов.

Прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя со снегом гололёд ожидается почти по всей территории области.

В Управлении сельского хозяйства призвали фермеров перегнать по возможности скот ближе к населённым пунктам.



