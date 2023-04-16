Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

Около 100 лошадей вызволили спасатели с затопленных лугов в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"15 апреля спасателям поступило сообщение о том, что на реке Ишим, в районе села Бастау паслись лошади, которые находились на заливных лугах в воде и позже не смогли самостоятельно выбраться. Как выяснилось, в связи с ухудшением погодных условии, а именно из-за снежного бурана, пастухи потеряли лошадей", — сообщили в ДЧС.

К месту происшествия отправились шестеров спасателей, две единицы техники и одна моторная лодка.

"Спасатели сквозь лёд пробили ход лодкой и проводили лошадей до безопасного места, тем самым спасли от замерзания и утопления около 100 лошадей. В начале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, позже начали проходить по пробитому по льду дорожке, таким образом табун добрался до суши", — рассказали спасатели.

В ДЧС добавили, что до прибытия спасателей провалились под лёд и погибли около 30 лошадей.