Табун лошадей спасли из реки в Актюбинской области
Животные не могли выбраться из воды.
Сегодня, 23:31
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Сегодня, 23:31Сегодня, 23:31
76Фото: кадр видео
Лошади не могли выбраться из реки в Актюбинской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в Темирском районе. На пульт ДЧС обратился мужчина и сообщил, что в реке Уил 17 лошадей не могут выбраться из островка поймы реки.
Спасатели, прибывшие на место происшествия перегнали животных до безопасного места, спасая их от утопления.
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