Лошади не могли выбраться из реки в Актюбинской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Темирском районе. На пульт ДЧС обратился мужчина и сообщил, что в реке Уил 17 лошадей не могут выбраться из островка поймы реки.

Спасатели, прибывшие на место происшествия перегнали животных до безопасного места, спасая их от утопления.