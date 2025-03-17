  • 17 Марта, 23:58
  • BAIGENEWS

Табун лошадей спасли из реки в Актюбинской области

Животные не могли выбраться из воды.

Сегодня, 23:31
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 23:31
Сегодня, 23:31
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Фото: кадр видео

Лошади не могли выбраться из реки в Актюбинской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в Темирском районе. На пульт ДЧС обратился мужчина и сообщил, что в реке Уил 17 лошадей не могут выбраться из островка поймы реки. 

Спасатели, прибывшие на место происшествия перегнали животных до безопасного места, спасая их от утопления.

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