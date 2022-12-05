Табун лошадей сбил поезд в ВКО

Фото: polisia.kz

Восемь лошадей сбил грузовой поезд в Восточно-Казахстанской области. Хозяина животных оштрафовали, предаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 5 декабря в 7:17 на перегоне “Коршунова-Черемшанка”. Машинист грузового поезда, заметив стадо животных на путях, применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось.

Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут.

На место происшествия выезжали сотрудники линейного отделения полиции на станции Риддер.

"Установлен 33-летний житель района Глубокое, который является хозяином животных. Мужчина привлечён к административной ответственности по части статьи 559 КоАП РК - “Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог”, наложен штраф в размере 5 МРП", – сообщил первый замначальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

С начала года зарегистрировано 1463 факта экстренного торможения поездов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. За выпас животных в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 1169 человек.