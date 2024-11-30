Табун из 70 бесхозных лошадей обнаружили полицейские в Павлодарской области

Павлодарские полицейские, патрулируя участок у села Луганск, обнаружили бесхозный табун из 70 лошадей поместили на специальную стоянку павлодарские полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, лошади паслись без присмотра на поле, засеянном пшеницей, принадлежавшем одному из крестьянских хозяйств. Таким образом незваные гости совершили потраву посевов.