Табун из 70 бесхозных лошадей обнаружили полицейские в Павлодарской области
Животных поместили на специальную стоянку.
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
155Фото: Кадр из видео
Павлодарские полицейские, патрулируя участок у села Луганск, обнаружили бесхозный табун из 70 лошадей поместили на специальную стоянку павлодарские полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП региона, лошади паслись без присмотра на поле, засеянном пшеницей, принадлежавшем одному из крестьянских хозяйств. Таким образом незваные гости совершили потраву посевов.
"Владелец лошадей установлен, им оказался глава одного из крестьянских хозяйств. За потраву посевов владелец привлечен к ответственности. Наложен штраф в размере 20 МРП", — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.