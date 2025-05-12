В городе Семей вынесен обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной организованной группы, причастной к крупномасштабному незаконному обороту табачной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Следствием установлено, что группа из восьми человек, включая трех иностранных граждан, организовала ввоз 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана на территорию Казахстана по поддельным документам. Сбыт продукции осуществлялся в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.

Контрафактный товар был полностью изъят из незаконного оборота. Сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге. В целях конфискации имущества наложен арест на 9 автомашин и частный жилой дом. Также судом конфискованы 157 тысяч долларов США наличными и автомобильный VIP-номер "777", оцененный в 840 тысяч тенге.

По приговору суда Бекешев, Сатыбалдиев и Султанов признаны виновными по статьям 264 ч.2 (участие в транснациональной ОПГ) и 214 ч.2 пп. 1,3 УК РК (незаконное предпринимательство). Им назначено наказание — 8 лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества на сумму 166 млн тенге.

Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан в России, ведётся процедура экстрадиции.