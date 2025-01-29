Табачная контрабанда на миллиард: суд отправил главаря группы за решетку
Сегодня, 10:21
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Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
37Фото: sud.gov.kz
Актауский городской суд приговорил гражданина Казахстана к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.
"С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан. Остальные члены группы ранее уже были привлечены к различным видам наказания", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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