Актауский городской суд приговорил гражданина Казахстана к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.

"С 2016 по 2018 годы группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан. Остальные члены группы ранее уже были привлечены к различным видам наказания", - говорится в сообщении.



Приговор суда не вступил в законную силу.