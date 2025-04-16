В Павлодаре технику военных лет можно увидеть прямо под открытым небом, на территории музея воинской славы. Почетное место здесь занимает легендарная пушка с номером 7385, уничтожавшая вражеские танки под командованием Героя Советского Союза Махмета Каирбаева. Неподалеку установлен вагон-теплушка, в котором отправляли на фронт солдат. В самом же музее хранится самовар Маншук Маметовой. В преддверии 80-летия Победы сотрудники павлодарского музея рассказали об уникальных экспонатах корреспонденту BaigeNews.kz.

Музей на месте вокзала

В Павлодаре есть особенный музей. Экспонаты здесь не просто разложены за витринным стеклом, часть из них находится на улице – в свободном доступе. Это настоящая военная техника, которая прошла через огонь сражений: танк, гаубица, зенитка, дивизионная пушка, даже отреставрированный ЗИС-5, на котором раньше была установлена "Катюша". Еще один уникальный экспонат - вагон-теплушка, изготовленный в царское время, а потом немало поработавший на нужды фронта.

Территория, где выставлена техника военных лет, открытая: можно подойти, потрогать, прочитать таблички. Малыши из соседних многоэтажек почти каждый день играют здесь в "войнушки".

Находится музей довольно далеко от центра города, но место выбрано не случайно. Целых 50 лет здесь стояла школа для детей железнодорожников. И в 1941 году весь первый выпуск вместе с учителями ушел на войну.

- Раньше на этом месте стояло деревянное здание с резными фронтонами и шатровой башенкой, спроектировал его латвийский архитектор Илиус Лембакиш. Построено здание было в 1923 году по заказу Омской железной дороги как зал ожидания для пассажиров. Но разместили в нем не вокзал, а школу-семилетку для детей железнодорожников, которые проживали на маленьких станциях. Когда началась война, выпускники этой железнодорожной школы вместе со своими учителями ушли на фронт. 26 из них не вернулись с полей сражений, - рассказывает работник музея Куляш Шайдуллина. - К 20-летию Победы, 9 мая 1965 года, рядом со школой в память о них был открыт памятник. А полвека спустя здесь же установили плиты с именами выпускников железнодорожной школы, погибших и пропавших без вести на фронте.

После развала Союза, деревянное здание сгорело, и на его месте в 2011 году построили музей. Сейчас здесь выставлено 390 уникальных экспонатов, не считая фотографий, старых писем и документов.

К сожалению, спустя несколько лет фундамент музея стал проседать и крошиться, обвалился угол здания. Чтобы не разбирать постройку по бревнышку, строители работали прямо под ним и использовали домкраты. Здание в итоге укрепили, залили фундамент и сохранили музей.

Пушка Махмета Каирбаева

Прямо на крыльце музея установлена дивизионная пушка ЗИС-3. Это не просто орудие, а легендарный боевой товарищ Героя Советского Союза Махмета Каирбаева. Пушка с номером 7385 была изготовлена в 1944 году. Летом того же года она поступила в пятую батарею, командиром которой был старший лейтенант Махмет Каирбаев.

По полям сражений эта пушка прошла более 2 200 километров, произвела 1 193 выстрела, уничтожив 10 танков, 14 пулеметов, разрушив восемь дзотов и три наблюдательных пункта. В послевоенные годы орудие хранилось в музее города Вильнюс.

- В этом году Махмету Каирбаеву исполнилось бы 100 лет. Гордостью нашего музея является его легендарная пушка, которая была передана в Павлодар в марте 1992 года. До этого пушка стояла в артиллерийском музее города Ленинграда, затем - в музее революции в городе Вильнюсе, - рассказала Куляш Шайдуллина.

В Павлодаре пушку сначала выставили в областном-краеведческом музее, но позже для нее подыскали более подходящее место. Говорят, что сам герой войны Махмет Каирбаев мечтал, чтобы пушка непременно стояла на улице и рядом играли дети. Павлодарцы мечту героя осуществили, установив орудие на территории музея воинской славы.

Сохранились и бумаги о передаче пушки в Павлодар.

- Сообщаем вам, что по решению Правительства Литовской Республики, Министерства просвещения и культуры Литовской Республики, музей Литовского государства согласен передать пушку №7385 краеведческому музею имени Г. Потанина города Павлодара. Просим сообщить нам, когда вы хотите забрать пушку, - сказано в документе.

Свой главный подвиг Махмет Каирбаев совершил 19 августа 1944 года на литовской земле вблизи города Шяуляй. Старший лейтенант Каирбаев получил приказ: с 15-тью бойцами оказать помощь одной из батарей полка, которая вела бой в окружении. В жестокой схватке они уничтожили 70 солдат противника, лично Каирбаев - 20.

Когда старший лейтенант Каирбаев прибыл на батарею, личный состав вел бой с 30 танками противника, которые действовали совместно с пехотой и при поддержке артиллерии. Весь офицерский состав батареи был выведен из строя, поэтому Каирбаев решительно принял командование на себя и организовал отражение семи контратак противника. Когда два орудия были выведены из строя, Махмет Каирбаев огнем оставшегося орудия сжег три танка гитлировцев, а затем вступил в рукопашную схватку.

За этот подвиг старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему еще не было и двадцати лет.

- На сегодня, помимо пушки, у нас в музее воинской славы хранятся личные вещи Махмета Каирбаева, переданные его супругой Сабирой Амировной. Это парадный мундир, фляжка и кожаный письменный набор, - рассказала Куляш Шайдуллина.

Самовар Маншук Маметовой

Один из самых ценных экспонатов в фондах музея - самовар из латуни. Когда-то из него пила чай герой Советского Союза Маншук Маметова. В Павлодар уникальный экспонат привезли из города Невель, из мест, где когда-то велись ожесточенные бои.

Получилось это так: во время одной из своих экспедиций павлодарские поисковики встретились с краеведами города Невель. Они и рассказали павлодарцам о самоваре, который хранился у них все это время.

- У нас есть поисковый отряд "Майдан жолы". Скажу больше, сотрудники павлодарских музеев - Талгат Адамов, Надежда Бектурганова, Георгий Пересветов, Ерлан Рахимов - часто принимают участие в поисковых экспедициях по местам боевой славы. Оттуда они привозили для нашей экспозиции находки с полей сражений - фляжки, ложки, кружки. Самовар основатель отряда Жумабек Камзин выпросил у местных краеведов и привез в Павлодар. Есть сведения, что именно из этого самовара поила чаем бойцов Маншук Маметова, - рассказывает Куляш Шайдуллина.

Вагон, которому 130 лет

В парке рядом с музеем воинской славы есть еще один интересный экспонат - вагон-теплушка, построенный в далёком 1894 году, а его колёсные пары и вовсе были произведены в 1877 году. Раньше вагон стоял на станции Туз-Кала в селе Таволжан, откуда его перевезли и восстановили павлодарские железнодорожники.

Когда-то в таких теплушках солдат отправляли на фронт и перевозили раненых. А теперь это – музейный экспонат наряду с военной техникой.

- Вагон-теплушка, как его еще называют столыпинский вагон, был построен в 1894 году. К сожалению, чтобы придать ему былой вид, вагон пришлось полностью разобрать. Некоторые детали пришлось вытачивать заново. А на территории музея он оказался по инициативе заслуженного железнодорожника Аби Саркыншакова, - рассказала Куляш Шайдуллина.

На нем стояла "Катюша"

Павлодарский "Захар" (ЗИС-5 часто называли Захаром или Захаром Ивановичем) был выпущен в 1944 году на Урале, на заводе в городе Миасс. Достоверно известно, что этот автомобиль участвовал в войне, а в мирное время работал на полях.

В Павлодарскую область машина попала уже после войны. В автоколонну 2565 поступило распоряжение: ехать в Карагандинскую область и получать машины. Машины были не новые. Среди них - и наш "ветеран". Автомобиль был без кузова, потому как во время войны на нём стояла "Катюша".

Кузов потом, конечно, установили, и ЗИС отправили в Майкаинское рудоуправление. Там он участвовал в освоении целины, а спустя 20 лет машина стала памятником. Её поставили на постамент с надписью: "Установлен в память ветеранов-автомобилистов, поднимавших в годы первых пятилеток народное хозяйство Павлодарского Прииртышья, прошедших на ЗИСах дороги Великой Отечественной войны и доставляющих грузы покорителям целины". Но это ещё не конец истории.

В 1992 году там, где был установлен памятник, решили проложить дорогу. Машину сняли с постамента, и поставили в гараж. Когда автоколонну расформировали, автомобиль передали в краеведческий музей. Так в 2001 году он стал экспонатом музея под открытым небом, где простоял ещё два десятилетия. К концу этого срока автомобиль был уже не на ходу.

Восстановить машину взялись на факультете инженерии павлодарского вуза. Недостающие детали энтузиасты искали везде: в интернете и через знакомых, что-то вытачивали сами. Кстати, в вуз ЗИС-5 привезли на буксире, на жёсткой сцепке. Автомобиль долго простоял под открытым небом. Неудивительно, что одной свечи зажигания не было, и в отверстие попали пыль, песок и мусор. К тому же, пока "старичок" стоял в музее, в его кабине осы устроили гнёзда.

Трогательно то, что на протяжении долгих лет, пока ЗИС-5 еще стоял в музее под открытым небом, его регулярно навещал один и тот же человек. Григорий Ваньков, прежний водитель. Он проработал на этой машине 19 лет. Пока был жив, каждое лето приходил проведать легендарный ЗИС и часто рассказывал музейным работникам о судьбе старенького автомобиля. Например, как, работая в поле, подъезжал к реке и обливал скрипучую кабину водой. Тогда скрип прекращался, и можно было вернуться к работе.

И вот спустя много лет павлодарским инженерам удалось вернуть ЗИС-5 к жизни, и он даже проехал по городским улицам. Сначала "старичок" стоял на территории вуза, а позже переехал к музею воинской славы. Передние колеса спустило, но к важной дате всё обещают привести в порядок.

Т-34, гаубица и противотанковые ежи

На постаменте около музея установлен легендарный танк Т-34-85. Это усовершенствованная модель, оснащенная 85-миллимитровой пушкой, способной пробивать броню тяжелых танков "Тигр" и "Пантера".

Известно, что на 40-вую годовщину Победы павлодарские фронтовики решили найти и установить в городском сквере танк из танковой колонны "Павлодарский колхозник", на строительство которой средства собирали все жители области. Люди отдавали последние копейки фронту, чтобы приблизить Победу. Собрать удалось астрономическую по тем временам сумму – более 40 миллионов рублей. Увы, найти боевую машину из той самой танковой колонны так и не удалось.

В итоге танк доставили из войсковой части в Семипалатинске. В Павлодаре его отмыли, покрасили, демонтировали некоторые детали и установили на постамент.

До сих пор существует городская легенда, что этот танк в своё время дошел до Берлина, но достоверно об этом неизвестно. Ясно одно - легендарная машина была изготовлена на тульском заводе. Других подробностей нет, как и информации об экипаже: документы не сохранились.

- Мой отец был танкистом, прошел всю войну. В армию его призвала еще в 1940 году, во Владивосток. Позднее все его шестеро сыновей тоже стали танкистами, служили на благо Родины, - рассказывает Куляш Шайдуллина. – Но вот о танке, который установлен рядом с нашем музеем, много рассказать я вам не смогу. Информации почти нет.

Сейчас по соседству с танком установлены 122-миллиметровая гаубица М-30 и 45- миллиметровая зенитка. Здесь же можно увидеть фигуры солдат с оружием, противотанковые ежи, на территории сквера вырыты окопы. Словно оказался внутри диорамы.

- Люди в возрасте с трепетом относятся, рассматривают все, что стоит на территории, фотографируются. Из окна кабинета это отлично видно. Я как-то наблюдала за тем, как женщина подошла к памятнику воину-освободителю, перекрестилась и поклонилась ему. Когда сдуло венок, кто-то из гуляющих в парке установил его обратно. Вообще, все очень сильно зависит от воспитания. Кто-то на лавочке спиртное распивает, кто-то относится с большим уважением, - рассказывает Куляш Шайдуллина. – Некоторые мальчишки играют, спускаются в окопы, а некоторые проходят равнодушно. И все же я считаю, то, что техника стоит в парке и дети видят эту экспозицию, это очень здорово.

Пока работник музея рассказывала об экспонатах, за гаубицей спрятались двое малышей лет пяти.

- Быстрей, прячемся. Вызывай подмогу! А теперь идём в атаку, - закричал один из мальчишек с веткой наперевес.

К слову, одним из последних экспонатов, установленных в сквере, стала полевая кухня.

Портсигар узника концлагеря

В самом музее тоже есть на что посмотреть. Здесь выставлен генеральский мундир защитника Брестской крепости, генерал-майора танковых войск Кузьмы Семенченко - первого казахстанца, удостоенного звания Героя Советского Союза. Выставлен здесь и парадный мундир Хамзы Мустафина - военного врача, который ставил на ноги раненных бойцов.

- Хотела бы рассказать вам об участниках партизанского движения. Одним из партизан был Григорий Екимов, в 1944 году он попал в плен и был направлен в концлагерь смерти Бухенвальд. Там он пытался поднять восстание. К сожалению, именно в такие моменты всегда появляются предатели, предали и его - сообщили обо всём коменданту. Григория пытали, и на восьмые сутки он скончался. Сейчас у нас хранится его деревянный портсигар, который Григорий Екимов собственноручно изготовил. В Павлодар портсигар привез его друг и передал в наш музей, - говорит Куляш Шайдуллина.

Этой весной в музее готовятся к важной дате – 80-летию Победы. А всего неделей позже здесь пройдет Ночь в музее. Кроме того, музейщикам пообещали, что на торцах многоэтажек, которые возвышаются над сквером скоро появятся два мурала, посвященных героям войны - Рахимжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя над Рейхстагом, и Сагадату Нурмагамбетову, первому министру обороны Казахстана.

Автор фото: Александра Григорьева.