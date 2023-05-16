Сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года в Казахстане

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В Казахстане сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство энергетики подготовило соответствующий проект приказа об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок нашей страны вне товарных бирж.

"Предельная цена сжиженного нефтяного газа на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года составит 40 320 тенге за тонну без НДС", - говорится в сообщении.

Текущая цена равна 33 600 тенге.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 30 мая 2023 года.