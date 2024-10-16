Только по талонам стали продавать сжиженный газ в Атырау

В Атырау наблюдается нехватка автогаза, автовладельцы жалуются на то, что топливо на заправках начали отпускать только по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

"Я таксую. Машина у меня на газу. Несколько дней на заправках была длинная очередь, потому что газ был не во всех. А сейчас его стали отпускать строго по талонам. Сегодня я уже не смог выйти на работу, а у меня кредиты, семья. Автогаза на заправках нет в свободном доступе", - пожаловался изданию один из автовладельцев Нариман Карышев.

Сообщается, что дефицит может быть связан с остановкой работы АНПЗ на плановый ремонт. Там отметили что работы, стартовавшие с 1 октября, идут по графику. Выход на технический режим ожидается в конце октября.

Между тем в областном акимате сообщают, что топливо в область завозится в необходимых объемах.

"Дефицита и ажиотажа нет в области", - утверждают сотрудники акимата.





