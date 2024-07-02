Сжигать мусор, получать электричество: китайцы построят ноу-хау завод в Астане

В седьмом заседании казахстанско-китайского делового совета приняли участие более 500 представителей бизнеса, среди них главы крупнейших компаний КНР, передаёт BaigeNews.kz.

За день подписано 40 документов на 3,7 миллиарда долларов.

Представители государственных органов и бизнес-структур двух стран обсудили широкий спектр вопросов в области продовольственной, энергетической безопасности, развития малого и среднего бизнеса.

"Экономические и дипломатические отношения Казахстана и Китая очень бурно развиваются. Недавно Китай стал главным торговым партнёром Казахстана. Мы планируем инвестировать в строительство завода по сжиганию бытового мусора для выработки электроэнергии в Астане. Будем здесь строить завод с применением самых современных технологий, потому что наша компания имеет такого рода проекты по всему миру. И везде мы принимаем самые строгие стандарты по экологичности. В день мы будем сжигать 1 500 тонн бытового мусора для выработки электроэнергии", - сообщил вице-президент компании Shenzhen energy Ли Чжуогэ.