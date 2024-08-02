Сжег бровь, сломал плечо: мужчина устроил самосуд над школьником
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
135Фото: 12-kanal.ru
15-летний подросток признался в любви 13-летней девочке. В ответ старший брат девочки подстриг школьнику волосы, сжег бровь и сломал плечо, передаёт BaigeNews со ссылкой на UzNews.uz.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о самосуде над школьником.
Как выяснилось, инцидент произошел в школе №20 Пастдаргомского района. Ученик 9-го класса признался ученице 6-го класса в любви. Узнав об этом, брат девочки вывел подростка из школы, подстриг его, сжег бровь и сломал плечо.
В пресс-службе УВД области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РУз. Подозреваемый задержан.