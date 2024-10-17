Сюрпризом обернулся первый матч лучшей теннисистки Казахстана в Китае
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева снялись перед стартом турнира в Нинбо (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала парного разряда Данилина и Хромачева должны были встретиться с парой Алдила Сутджиади (Индонезия) / Сюй Ифань (Китай), но на корт не вышли. Отметим, что казахстанка и ее напарница считались очевидными фаворитами в этом матче. Таким образом, их соперницы вышли в четвертьфинал, где сыграют с китайскими теннисистками Ян Чжаосюань и Чжан Шуай.
Добавим, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA 29-летняя теннисистка занимает 22-е место.
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