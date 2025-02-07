Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицией в Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее незаконно оформили кредит.

В ходе следственных мероприятий установлено, что злоумышленница находилась в гостях у знакомой в городе Кандыагаш, где попросила ее телефон для работы. За несколько минут с чужого телефона женщина оформила кредит в двух банках на сумму 1,3 млн тенге и перевела деньги на счет своей матери.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Полиция напоминает, что нельзя доверять мобильные устройства незнакомым людям, чтобы избежать несанкционированных переводов средств.